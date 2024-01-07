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AK Parti'nin adayları belli oluyor, işte 5 il için öne çıkan isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayları açıklanacak. İstanbul için Murat Kurum'un ismi netleşti. Kulislerde dolaşan iddialara göre 5 il için daha adaylar belli oldu

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 09:26, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:26
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AK Parti'nin adayları belli oluyor, işte 5 il için öne çıkan isimler

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kilitlendi. Mahalli İdareler Seçimler hızla yaklaşılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere partilerin açıklayacağı adaylar merak ediliyor. İstanbul için Murat Kurum'un ismi netleşti. Adaylık için görev tebliği yapılan Kurum yakın çalışma ekibine ilk açıklamayı yaptı. Kulislerde dolaşan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yarın açıklanacak 5 il için daha isimler belli oldu.

GÖZLER ERDOĞAN'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul dahil, 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan illeri ise 15 Ocak'taki programda duyuracak.

İSTANBUL ADAYI NETLEŞTİ

AK Parti'nin İstanbul adayı netleşmeye başladı. Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'a görevi tebliğ edildi. Kurum'dan ilk açıklama geldi. Yakın ekibine yaptığı konuşmada Kurum, "İstanbul'da deprem riskini ortadan kaldırmak için yola çıkacağız" dedi.

5 İL DAHA BELLİ OLDU

AK Parti'ye yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yarın açıklanacak 5 il için daha adaylar belli oldu.

İddialara göre AK Parti'de Aydın Ayaydın Muğla'dan ve Edirne'de ise Belgin İba'nın aday olması kesinleşti.

Tokat'ta Eyüp Ak, Ordu'da Dr Mehmet Hilmi Güler, Giresun'da Aytekin Şenlikoğlu ile yola devam etme kararı alındı.

AÇIKLANMAYACAK İLLER DE BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Mersin'in adaylarını yarınki tanıtım toplantısında açıklaması beklenmiyor. Bu illerin adayları 15 Ocak Pazartesi günü Ankara'daki toplantıda açıklanacak.

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