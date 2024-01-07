İzmir'de şarampole devrilen polis aracındaki 3 polis yaralandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde şarampole devrilen polis aracındaki 3 polis memuru hastanede tedaviye alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 10:22, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 10:19
Anadolu Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen polis aracı, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçtaki polis memurları V.Ç, M.A. ve V.G, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralı polis memurları sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan V.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.