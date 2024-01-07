Yörük Alper, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmaya hazır

İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Muradına kavuşacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Muradına kavuşacak!
Valilik uyardı...Ankara'da aralıklı sağanak, sis ve pus bekleniyor
Valilik uyardı...Ankara'da aralıklı sağanak, sis ve pus bekleniyor
İstanbul'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor
Karaman - Konya - Ankara YHT hattında rekor
Karaman - Konya - Ankara YHT hattında rekor
Seçimlerde elektrik kesintisi önlemi alınacak
Seçimlerde elektrik kesintisi önlemi alınacak
Okul servislerine yüzde 60 zam talebi
Okul servislerine yüzde 60 zam talebi
AK Parti'nin adayları belli oluyor, işte 5 il için öne çıkan isimler
AK Parti'nin adayları belli oluyor, işte 5 il için öne çıkan isimler
FAST sistemi çöktü mü? Bankadan para gönderecekler için kritik saat belli oldu
FAST sistemi çöktü mü? Bankadan para gönderecekler için kritik saat belli oldu
İmamoğlu'ndan Özel'e aday baskısı, İstanbul'u paylaşamıyorlar
İmamoğlu'ndan Özel'e aday baskısı, İstanbul'u paylaşamıyorlar
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı
Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum
Refüjü aşan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Refüjü aşan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
'Suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz'
'Suç odaklarıyla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz'
Borsadan çıkışlar devam ediyor: 4 haftada bir milyona yaklaştı
Borsadan çıkışlar devam ediyor: 4 haftada bir milyona yaklaştı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 15 hedef imha edildi
Çiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli oldu
Çiftçiye ödenecek kira, analiz ve nakliye desteği belli oldu
Bakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz
Bakan Fidan'dan Blinken'a: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz
AK Parti, 28 başkan adayını yarın açıklayacak
AK Parti, 28 başkan adayını yarın açıklayacak
Uzaydan milli çağrı işareti ile Yozgat ve Elazığ'a iletişim
Uzaydan milli çağrı işareti ile Yozgat ve Elazığ'a iletişim
MHP lideri Bahçeli: TFF süreci yönetemedi
MHP lideri Bahçeli: TFF süreci yönetemedi
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar sürüyor
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar sürüyor
Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor: İşte 15 soruda yerel seçim
Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor: İşte 15 soruda yerel seçim
Kasım ayında en çok altını MB satın aldı
Kasım ayında en çok altını MB satın aldı
Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Palandöken: Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Kurye, kargo sahibine taciz mesajı attı, kargo şirketine ceza verildi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
AK Parti'nin İstanbul adayı belli oluyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yörük Alper, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmaya hazır

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, 18 Ocak saat 01.11'de başlayacak uzay yolculuğuna çıkarken Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, aile fotoğraflarını, hava kuvvetlerimdeki filosunun peçini ve Türk bayrağını yanında götüreceğini söyledi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 10:59, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:46
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ABD'nin Florida eyaletinden Ax-3 mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın karantina süreci başladı.

Gezeravcı, "Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz" dedi.

Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida'ya geldiklerini belirten Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Ailelerimizle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadık İlave spor yapabilmek için gece 00.00-02.00 aralığında zaman bulabildim. Bu kadar yoğun bir faaliyet takviminin olduğu süreçten geçiyoruz. Şu anda bütün fiziksel ve zihinsel yoğunluğumuz görevin başarıyla icrasına yönelik" ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, operasyonel süreçlerin en önemli adımlardan birinin son dakika değişikliği yapılamaması olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi; "Detaylı düşünülmesi, önceden planlanması ve bununla ilgili hazırlıkların tamamlanması gereken bir süreç vardı. Aylar öncesinden götürmeyi planladığım malzemeleri ilgili otoritelere teslim ettim. Tüm fiziksel ölçümleri tamamlanıp özel paketleme ve kargolama süreçlerine ilişkin hazırlıkları tamamlandıktan sonra kapsüle yüklendi. Silifkeliyim, Yörük kökeninden geliyorum. Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum."

Bunun bir yere varış hikayesi değil bir hikayenin başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Gezeravcı, "Geçmişte hayallerinin limitini gökyüzünün oluşturduğu çocuklara şimdi hayallerini uzayın derinliklerine taşıma imkanı veren Türk devleti sayesinde nesillerimizin ilham alıp kendilerini limitlemeden bütün potansiyellerini ortaya koyabileceği uzay operasyonlarına başlıyoruz. Gelecek nesillerimizin öz güvenini ayağa kaldıracak ve hayallerini kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok değerli bir göreve adım atıyoruz. Devletimize ve imkanlarıyla bu görevi mümkün kılan milletimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İstedikleri yemekler astronotlardan önce gitti

ISS'ye ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yemeklerin olacağını dile getiren Gezeravcı, "ISS'de yiyeceğimiz yemekler şu anda zaten orada, bizden çok önce kargo olarak oraya ulaştırılmıştı. Kapsülün içindeki yemeklerin üretim aşamaları da seyahat tarihine yakın bitmiş olarak yüklemesi önümüzdeki hafta gerçekleşir. Et, sebze içerikli ve kapsülün içindeki seyir esnasında sıvı gıda içerikli tüketim malzemeleri olacak. Sevdiğiniz ana gıdalara ilişkin kısıt yok" diye konuştu. Gezeravcı, dönüş rotalarına ilişkin, "Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları var. Döneceğimiz tarihteki hava ve deniz yüzeyinin şartları neresi uygun olursa oraya iniş planlayacağız" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber