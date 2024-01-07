İstanbul'da terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bu kapsamda, terör örgütlerinin faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle adli makamlarca haklarında arama kararı çıkarılan ve çeşitli hapis cezalarına çarptırılan şüphelilerin adresleri belirlendi.

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