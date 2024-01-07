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Ulaştırmada bu yıl Zengezur ve Kalkınma Yolu koridorları çalışmalarına yoğunlaşılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:- "Zengezur Koridoru'nda Dilucu, Iğdır tarafıyla ilgili ihalemizi yaptık. Bu yıl mevsimle beraber çalışmalara başlayacağız"- "Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olacağı gözüküyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 11:50, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:36
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Ulaştırmada bu yıl Zengezur ve Kalkınma Yolu koridorları çalışmalarına yoğunlaşılacak

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'yla ilgili bu yıl çalışmalara başlanacağını belirterek, "Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olacağı gözüküyor." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, ulaştırma sektöründe geçen yıl yaşanan gelişmeler ve 2024 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra bölgede yoğun bir çalışma yapıldığına işaret eden Uraloğlu, Bakanlık olarak bölgede neye ihtiyaç varsa karşılanması için uğraştıklarını söyledi.

Uraloğlu, geçen yıl birçok projenin açılışını yaptıklarına dikkati çekerek, "Mayısta Avrupa'nın en uzun tüneli Zigana Tüneli'ni açtık. Yıl içerisinde yine metro, kara yolu ve havacılıkla ilgili de birçok açılışımız oldu. En son Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikincinin pistinin açılışıyla yılı kapattık." diye konuştu.

Bu yıl da Bakanlık olarak yatırımlara devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, yılın ilk günlerinde yerli ve milli sürücüsüz metroyu teslim aldıklarını dile getirdi.

- "Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz"

Uraloğlu, Türkiye'nin doğusunda ve batısında ticaret hareketinin yoğun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Burada üç ana koridor var. Kuzey Koridoru, Güney Koridoru ve Orta Koridor. Türkiye, Orta Koridor üzerinde yer alıyor. Orta Koridor'u, Hazar Denizi geçişi hariç, Pekin'e kadar demir yoluyla tamamlayabiliyoruz. Pekin'den Londra'ya kadar bir yükü çok rahatlıkla ulaştırabiliyoruz. Burada, ayrıca, İran üzerinden Rusya'dan geçen Kuzey-Güney Koridoru hayata geçirilmeye çalışılıyor."

Türkiye'nin doğu-batı koridorlarını besleyecek Kalkınma Yolu'nu kuracağını bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kalkınma Yolu Koridoru'nu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olacağı gözüküyor. Buradan deniz yoluyla gelen yükleri demir yoluna aktardığımızda artık Avrupa'nın her köşesine demir yoluyla gidebileceğiz ya da Türkiye'nin herhangi bir limanından tekrar denize aktarabileceğiz. Bu koridorun böyle bir faydası olacak. Bu, aynı zamanda, Orta Koridoru da destekleyici bir koridor olacak. Yani bu bölgedeki enerjinin hem batıya hem de gerektiğinde doğuya, Çin'e kadar gitmesine imkan sağlamış olacak."

- Zengezur Koridoru

Uraloğlu, Zengezur Koridoru ile ilgili Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın çalışmalar yürüttüğüne işaret etti.

Ermenistan'ın da söz konusu koridordaki 43 kilometrelik kesime müsaade edeceğini anlatan Uraloğlu, ifadeleri kullandı:

"Çünkü o da bu işten faydalanacak. En son aldığımız bilgiler bu yönde. Zengezur Koridoru'nda Azerbaycan kendi tarafını yapıyor. Ermenistan tarafının nasıl yapılacağıyla ilgili netleşme yok. Zengezur Koridoru'nda, bizim tarafa geldiğimizde Dilucu, Iğdır tarafıyla ilgili ihalemizi yaptık. Bu yıl mevsimle beraber çalışmalara başlayacağız."

Kalkınma Yolu'nun çok büyük bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Proje bitme aşamasında. Kalkınma Yolu'nda enerji ve ulaştırma sistemlerini düşündüğümüz zaman 15 milyar dolarlar civarında bir yatırım olacağını söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Marmaray'dan, gece saatlerinde, Avrupa'ya giden yük trenlerinin geçtiğini dile getiren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de demir yolu yapıldığını ve bu yolun bağlantıları için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

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