Kayak tutkunları, Hakkari'de 2 bin 800 rakımda kayak keyfi yaşıyor

- Türkiye'de kayak sezonunun en erken açılıp en geç kapandığı kentlerden Hakkari'de, Merga Bütan Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler yaklaşık 2 bin 900 rakımdan bölgenin eşsiz manzarasına karşı kristal kar örtüsü üzerinde kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Yüksek rakımlı dağları, doğal parkurları ve keşfedilmemiş güzellikleriyle kış ve dağ turizminin önemli merkezlerinden Hakkari, son yıllarda yapılan yatırımlarla bölgenin en modern merkezlerinden biri haline getirilen kayak merkeziyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kent merkezine 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı merkezde, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklardaki 5 pist, 1165 metrelik dörtlü telesiyej, 680 metrelik teleski, 200 metrelik kapalı yürüme bandı, çocuklar ve aileler için 2 kızak alanı, dağ evi ve restoran bulunuyor.

Ziyaretçilerin konaklaması için 120 yataklı otel yapılan ve 2 bin 900 rakımlı zirvesine kafe inşa edilen kayak merkezi, her yıl ağırladığı binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyle kentte kış turizminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Yurdun dört bir yanından, İran, Irak ve diğer ülkelerden turistlerin ilgi gösterdiği merkezde, telesiyejle 2 bin 900 rakımlı zirve ve yamaçlardaki pistlere çıkan kayak tutkunları, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı bölgede, eşsiz manzaraya karşı kayak ve snowboard yaparak adrenalin dolu anlar yaşıyor.

Merkezde, kayak yaparken pistlerden çıkıp kaybolan, yaralanan ve telesiyejde mahsur kalanlar olması riskine karşı Jandarma Arama Kurtarma timi hazır bekliyor.

- "Ciddi bir talep var"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, sezonu yeni açmalarına rağmen kayak merkezine kent sakinlerinin yanı sıra çevre illerden de yoğun talep olduğunu söyledi.

Ülkenin birçok yerinde doğal karın olmaması nedeniyle Hakkari'deki kayak merkezinin ilgi gördüğünü belirten Yıldırım, "Tesisteki bütün mekanik sistemlerimiz devrede. Yaklaşık 11 kilometrelik pistlerimizin tamamı ziyaretçilere açık. Ciddi bir talep söz konusu. Merkezden, ilçelerden, diğer illerden de ciddi bir talep var. İnşallah gelecek hafta oteli de hizmete sunacağız." dedi.

Yıldırım, Merga Bütan Kayak Merkezinin Türkiye'nin en iddialı kayak merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, tesise ulaşımın rahat sağlandığını ve kar kalitesinin iyi olduğunu dile getirdi.

Türkiye Kayak Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle dağ kayağı ve alp disiplininde müsabakalar almaya başladıklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hakkari her geçen gün büyüyor, turizmin ciddi mekanlarından birisi oluyor. Sezonun uzun ve kar kalitesinin iyi olması nedeniyle tercih edilen bir yeriz. Önümüzdeki yıllarda sezonu uzatmak için hem gece kayağı hem de suni karlamayla ilgili süreci başlattık. İnsanların burada dolu dolu zaman geçirmesi için çaba sarf ediyoruz. Tüm kayakseverleri buraya bekliyoruz. 2 bin 900 rakıma yaptığımız zirve kafenin yüzde 90'ı tamamlandı. Buraya insanlar sadece kayak yapmaya gelmeyecek. Aynı zamanda aileleriyle mekanik sistemi kullanarak kafede çayını, kahvesini içecek, yemeğini yiyip manzaranın tadını çıkaracak. Kayak merkezimiz o kadar zengin bir kapasiteye sahip ki sadece kışın değil yazın da burayı doğa sporları merkezi yapıyoruz. Burada kampçılar, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, trekking rotaları için alanlar oluşturacağız."

- "Hakkari çok güzel bir yer"

Üniversite öğrencisi Zeynep Zaycı da sınav stresini atmak için arkadaşlarıyla merkeze geldiklerini dile getirerek, "Burada çok eğlendik. Kayak yapmak çok eğlenceli bir aktivite. Birazdan telesiyeje bineceğiz. Yukarıdaki manzarayı görmek için sabırsızlanıyoruz. Hakkari çok güzel bir yer." dedi.

Adana'dan gelen Mehmet Yalçın ise "Kayak yapmak için buraya geldik. Çok güzel pistler var. Soğuk diye bekliyorduk ama hava çok güzel. Bir haftaya kadar buradayız. 6 kişiyle geldik. Çevreyi gezdik. Bugün de buradayız. Buralar anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

Şırnak'tan gelen Mehmet Gökçe, kayak merkezinde güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Her yıl buraya geliyoruz. Rafting sporcularıyız. Hafta sonlarını burada değerlendiriyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. İnsanıyla, doğasıyla mükemmel bir yer. Hakkari yaşanması gereken bir memleket. Dört mevsim bölgemiz doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Yanı başımızda Sümbül Dağı var, eteklerinde kent merkezi. Karla da buluşunca kartpostallık görüntüler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.