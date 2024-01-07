İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Kent genelinde sokaklarda kurulan semt pazarlarında da şemsiyelerin uçması ve su birikintileri oluşması nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zorluk yaşadı.

Kordon'daki bazı iş yerlerinin önündeki masa, sandalye ve şemsiyelerle Cumhuriyet Bulvarı'nda park halindeki elektrikli skoterler, rüzgarın etkisiyle devrildi.

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