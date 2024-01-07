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'Terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar bu millete diz çöktüremez'

"Bu dağlarda aslan parçaları yatıyor. Bizlere düşen bu yiğitleri unutmamak"- "NATO komutanları 'Savaştığınız zaman Türk askeri gibi savaşın' diyor. İşte biz böyle bir askere sahibiz"- "Bize karşı düzenlenen her türlü emperyalist oyunlar ve maşaları, terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar bu millete diz çöktüremez"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 13:03, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 13:04
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'Terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar bu millete diz çöktüremez'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış şehitlerini anarak, "Bu dağlarda aslan parçaları yatıyor. Bizlere düşen bu yiğitleri unutmamak." dedi.

Bakan Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen anma programında konuştu.

Bir destan gününü birlikte yaşadıklarını anlatan Bakan Bak, "Yürüyüşe başlamadan Komando Marşı'nı dinleyerek yüreğimiz coştu. İşte bu Türk askeridir. Bu dağlarda aslan parçaları yatıyor. Bizlere düşen bu yiğitleri unutmamak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu topraklarda, vatanın her köşesinde şehit düşmüş şehitlerimizi anıyoruz. Gençlerimize efsanelerimizi anlatıyoruz, bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin Sarıkamış'a geldiğini dile getiren Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep beraber bayrağımızla, coşkuyla, aslan parçası askerlerimizle, onların komutanlarıyla yürüdük. Atatürk'e, Fevzi Çakmak Paşa'ya, Doğu'nun kahramanı Kazım Karabekir'e, şehitlerimize selam olsun. Onları unutmayıp vatanın ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Allah askerimizin ayaklarına taş değdirmesin. NATO komutanları 'Savaştığınız zaman Türk askeri gibi savaşın.' diyor. İşte biz böyle bir askere sahibiz."

Osman Aşkın Bak, Sarıkamış'ta hüznün yanı sıra gurur ve vatan, millet, bayrak sevdası olduğunu vurgulayarak, "Bize karşı düzenlenen her türlü emperyalist oyunlar ve maşaları, terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar bu millete diz çöktüremez. Bayrak inmez, ezan susmaz. Vatan, gençler, Türkiye burada. Biz gençlere, bilimi, teknolojiyi anlatıyoruz. TCG Anadolu Gemisi, SİHA'lar, Altay Tankları... Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti... Vatanımızla, ordumuzla, şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Yolun sonunda vatanda şehadet var, büyük Türkiye var." diyerek sözlerini tamamladı.

- Şehitler dualar ve tekbirlerle anıldı

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, dualar ve tekbirlerle yaptıkları yürüyüşün ardından Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda toplandı.

Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi sonrası Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Askerler tarafından şehitler için saygı atışı yapılan tören alanında, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı.Protokol konuşmaları sonrası "Türk Yıldızları" ve "Çelik Kanatlar" tören alanı üzerinde gösteri yaptı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakçı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

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