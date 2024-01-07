AK Parti eski Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybetti
ESKİ AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan (59), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 13:55, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 14:01
Eski TBMM İdare Amiri ve 24, 25, 26, ve 27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında Erdoğan ile Özcan, kısa bir sohbet gerçekleşmişti.