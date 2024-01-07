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YÖK Başkanı söz vermişti! Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği iki senedir değişemedi!

Akademisyenlerin sadeleştirilerek bürokratik süreçlerinin kolaylaştırılmasını talep ettiği akademik teşvik ödeneği yönetmeliği bu sene de değiştirilemedi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 15:54, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 15:56
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YÖK Başkanı söz vermişti! Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği iki senedir değişemedi!

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü maddesi doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konulan "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" kapsamında her yıl öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf, tebliğ ve ödül başlıklarında elde ettikleri puanlara göre öğretim elemanları akademik teşvik ödeneği almaktadır.

Yılda bir defa başvuruları alınan akademik teşvik ödeneği işlemlerinde bazı üniversitelerin halen dijital süreçlere geçiş yapamaması, öğretim elemanlarının her bir faaliyet için birçok kanıtlayıcı belge sunması, komisyonların binlerce başvuruyu tek tek inceleme zorluğu akademisyenlerin bu süreçlere dair şikayetlerini de arttırmaktadır.

Göreve geldikten sonra bu konuyla ilgili sosyal medyada aşağıdaki paylaşımı yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR'da bu durumla ilgili bürokratik süreçlerin sadeleştirileceği, teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere yeni bir çalışma yapılacağının müjdesini vermişti.

Ancak, aradan geçen tam iki yıllık sürede ne çalışma yapıldı, ne de paydaşların görüşleri alındı.

Akademisyenler her geçen gün eriyen maaşlarının iyileştirilmesini bir yandan beklerken, çok cüzi rakamlarda kalan akademik teşvik ödeneği alabilmek için bu sene de onlarca sayfa belge doküman hazırladı.

Umuyoruz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR, görev süresi dolmadan akademisyenlerin maaşlarında iyileştirme, performans sistemini esas alarak bürokratik süreçlerin sadeleştirildiği yeni bir akademik teşvik sürecini yapmayı ekibiyle birlikte başarabilir.

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