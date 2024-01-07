Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

BURSA: ALİNUR AKTAŞ



Alinur Aktaş, 25 Ekim 1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu.

Uzun yıllar İnegöl mobilya sanayisinde özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı.

28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış; İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti olmuştur.

Recep Altepe'nin istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Alinur Aktaş, İngilizce bilmektedir.