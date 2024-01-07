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AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz kimdir?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, AK Parti bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz oldu. . Peki, Yücel Yılmaz kimdir? AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 15:52, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 15:54
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AK Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

BALIKESİR: YÜCEL YILMAZ

Yücel Yılmaz, 1975 yılında doğmuştur. Evli ve biri kız, ikisi erkek, üç çocuk babası olan Yücel Yılmaz, eğitimini Balıkesir'de tamamladıktan sonra Eskişehir'de üniversite eğitimi almıştır.

İktisat ve Ticaret Politikası üzerine Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Üniversite yıllarında, üniversite öğrenci senatosu başkanlığı yapmıştır. Askerlik hizmetini Bandırma 6. Ana Jet Üssü'nde Asteğmen olarak tamamlamıştır.

Halen Eğitim sektöründe Türkiye genelinde hizmet veren Yabancı Dil Okulları'nı kuran Yücel Yılmaz ticari hayatına başlamadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda İngilizce Öğretmenliği de yapmıştır.

Ticari hayatının bir kısmında çeşitli derneklerde faaliyet gösteren Yücel Yılmaz; Balıkesir Ticaret Odası'nda 2 dönem meclis üyeliği, bir dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştır. Karesi Belediyesi Kurucu Belediye Başkanı olmasının ardından Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ve dernek üyeliklerini bırakmıştır.

Yücel Yılmaz, Mart 2014 yerel seçimlerinde Karesi Belediye Başkanı seçilmiştir. Karesi Belediye Başkanlığı döneminde ulusal ve uluslararası düzeyde 10 ödülü kariyerine ekleyen Yücel Yılmaz; Türkiye'de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin kurulmasına bizzat öncülük ederek, birlik merkezinin Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın memleketi Balıkesir olmasını sağlamıştır.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Yönetim Kurulu Üyesi olan Yücel Yılmaz ayrıca UCLG'nin dokuz bölge teşkilatından birisi olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın Eş Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Türkiye belediyelerini temsil etmek üzere Avrupa Konseyi Yönetim Meclisi'ne seçilen Yücel Yılmaz, ayrıca kurulmasına öncülük ettiği Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin de başkanlığını yapmaktadır.

Yücel Yılmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

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