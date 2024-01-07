AK Parti Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

ARTVİN: MEHMET KOCATEPE



Mehmet Kocatepe, 1 Ocak 1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak (Barhal) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimi Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.

Esnaf bir ailenin çocuğu olarak, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992'de öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM'de çalıştı.

2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Mehmet Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

2014-2019 yılları arasında Artvin Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Kocatepe, 2024 yılı yerel seçimlerinde de AK Parti Artvin Belediye Başkanı adayı oldu.