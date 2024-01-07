Yoğun karda mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir minibüs yolda mahsur kaldı. Yolcu minibüsündeki 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 16:07, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:08
l Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Abdülhamit Olgan yönetimindeki 5 yolcunun bulunduğu minibüs, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çavuşlu köyü mevkiinde yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Minibüs, ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılarak, yolcular güvenli bölgeye alındı.