Yoğun karda mahsur kalan minibüsteki 6 kişi kurtarıldı

l Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Abdülhamit Olgan yönetimindeki 5 yolcunun bulunduğu minibüs, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çavuşlu köyü mevkiinde yolda mahsur kaldı.

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