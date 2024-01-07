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CHP eski Milletvekili AK Parti Muğla B. Belediye Başkan Adayı oldu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim yaklaşırken, AK Parti bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Muğla Belediye Başkan Adayı CHP eski Milletvekili Aydın Ayaydın oldu. Peki, Aydın Apaydın kimdir? AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Aydın Apaydın kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 16:23, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 16:27
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CHP eski Milletvekili AK Parti Muğla B. Belediye Başkan Adayı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.

MUĞLA: AYDIN AYAYDIN

PROF. DR. AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

1951, Mardin Derik doğumlu olan Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nde iktisat asistanı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesinde asistan olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1983 yılında ekonomi yüksek lisansı ve 1985 yılında ekonomi doktoru olmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında ekonometri profesörü unvanlarını almıştır.

Takvim, Sabah ve Vatan Gazetelerinde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olup, bugüne kadar 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Basın Konseyi Temsilciler Kurulu Üyeliği, Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü de yapan Ayaydın evli ve 3 çocuk babasıdır.

1997-1999 yılları arasında Rekabet Kurumu Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yılında ANAP'tan, 2011 yılında ise CHP'den İstanbul milletvekili seçildi.

İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

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