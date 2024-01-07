Togg'dan heyecanlandıran paylaşım

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "T10?" ifadesi yer alırken, yeni modele ilişkin 10 saniyelik bir video yayınlandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net