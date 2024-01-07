Togg'dan heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yeni modelin görüntüleri yayınlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 17:42, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 17:46
Togg'dan heyacanlandıran paylaşım geldi.
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "T10?" ifadesi yer alırken, yeni modele ilişkin 10 saniyelik bir video yayınlandı.
Togg, 2023'ün tamamında 13 bin 572 satış gerçekleştirdi.
T10?#CES2024#DoğuştanElektrikli#DoğuştanAkıllı #DoğuştanDijital#DoğuştanTemiz#ReDefineMobility#Togg pic.twitter.com/adTprvVbNqTogg (@Togg2022) January 7, 2024