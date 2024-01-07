Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-1 yendi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 2024'e galibiyetle başladı. Sarı lacivertlilerde 4 gol atan Cengiz Ünder maça damga vurdu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 18:04, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 18:05
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'a konuk oldu.
İlk yarısı 4-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona eren maçı sarı lacivertliler 5-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe'de 4 gol Cengiz Ünder'den gelirken, 1 golü de Edin Dzeko kaydetti
İstanbulspor'un tek golü 32. dakikada Muammer Sarıkaya'dan geldi.
Dusan Tadic, maçın 65. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 47 yapıp liderliğini sürdürdü. Üst üste 5. malubiyetini alan İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.