Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Bursa'da gün boyu süren yağış, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Bunun sonucunda, Maltepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 1. Çinko Sokak'taki 3 katlı bir evin bodrum katını su bastı.

Suyun etkisiyle, cadde ve sokaklardaki kaldırım taşları yerinden söküldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.