Bursa'da fırtına ve sağanak etkili oldu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 18:51, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:16
Bursa'da gün boyu süren yağış, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Bunun sonucunda, Maltepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 1. Çinko Sokak'taki 3 katlı bir evin bodrum katını su bastı.
Suyun etkisiyle, cadde ve sokaklardaki kaldırım taşları yerinden söküldü.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.