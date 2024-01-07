Ankara'da 26 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 26 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 18:58, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:41
Kaza, saat 17.00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan 26 araç, arka arkaya birbirlerine çarptı.
Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.