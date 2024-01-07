Ankara'da 26 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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