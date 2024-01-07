AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı. AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu oldu. Peki, Yakup Üçüncüoğlu kimdir?
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 20:40, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 20:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı.
SİNOP: YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?
Sinop'ta 1967'de dünyaya gelen Üçüncüoğlu, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünde eğitim gördü.
Birçok spor federasyonunda üst kurul delegeliği görevini yürütmekte olan Üçüncüoğlu, Türk Kızılay Sinop Şubesi, Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi gibi sivil toplum örgütlerinin yönetimlerinde bulundu.
AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevinde bulunan Üçüncüoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Sinop İl Genel Meclis Üyesi seçildi.
Üçüncüoğlu, evli ve üç çocuk babası.