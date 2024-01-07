İzmir açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu hareketli lastik botun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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