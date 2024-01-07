Edirne'de hortum çatıları uçurdu, ağaç ve direkleri devirdi
Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan fırtınada bazı binaların çatıları uçarken, ağaçlar ve direkler de devrildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 21:33, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 21:34
İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali ve Balabancık köyleri ile Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi.
Çatılardan düşen kiremitler nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. Köylere gelen AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.
Belediye, İpsala Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.