Murat Kurum'dan İstanbul paylaşımı: İlk günden işe koyulduk

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte paylaşım yaptı. Kurum, "İlk günden işe koyulduk, ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!