Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile ilgili "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi" 02.01.2024 tarih ve93432701 sayılı Makam Onayı ile değiştirilmiştir.

İşte o yazı;

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR