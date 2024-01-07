Fatih Terim'in Panathinaikos'u liderliğe oturdu
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı ikinci maçından 2-1 galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar maç liderliğe yükseldi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Ocak 2024 23:58, Son Güncelleme : 07 Ocak 2024 23:59
Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim, yeşil-beyazlıların başında çıktığı ikinci maçında da galibiyet aldı.
Ev sahibi ekip Sporar'ın 51 ve 89. dakikalarda attığı golün ardından 2-0 öne geçerken, Panaitolikos'ta Shengelia 90+2'de attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve maç sonucunu tescilledi.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos 2'de 2 yaptı ve puanını 40 yaptı. Yeşil beyazlılar liderliğe yükseldi. Panetolikos ise 14 puanda kaldı.
Terim, Panathinaikos ile ilk maçına PAS Giannina karşısında çıkmış, seyircisiz oynanan mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.