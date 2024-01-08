Aday listesinin analizi: 15 şehirde mevcutlarla devam, Eskişehir'e eski İyi Partili vekil

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre;

AK Parti'nin aday listesinde 3'ü yeni olmak üzere 9 vekil bulunuyor. Aday gösterilen mevcut milletvekilleri; Murat Kurum, Nebi Hatipoğlu ve Mustafa Savaş... Ayrıca, yönetimi AK Parti'de bulunan 16 belediyeden sadece Samsun'da farklı bir isimle yarışa girilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tekrar aday gösterilmedi. Demir'in yerine Halit Doğan aday gösterildi. Bursa, Erzurum, Kocaeli, Ordu, Balıkesir, Denizli, Bingöl, Düzce, Elazığ, Giresun, Isparta, Rize, Tokat, Bitlis ve Yalova'da ise mevcut belediye başkanlarıyla yola devam edilmesi kararlaştırıldı. Eskişehir'de de geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu aday gösterildi.