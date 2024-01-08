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50 trilyon $'lık fonlarla tarihi buluşma

Merkez Bankası, ABD'li yatırımcılardan gelen talep üzerine 11 Ocak'ta ilk kez Yatırımcı Günü düzenleyecek. Toplantıya büyüklükleri 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katılacak

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 08:08, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 08:09
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50 trilyon $'lık fonlarla tarihi buluşma

Seçim sonrası devam eden siyasi istikrar, para politikasındaki normalleşme, enflasyondaki mücadeledeki kararlılık, kredi notu görünümündeki iyileşme, cari açık ve risk primindeki gerileme yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini özellikle son 2 aydır belirgin bir şekilde artırdı. Ekonomi yönetiminin uluslararası yatırımcılarla görüşmelerinin pozitif etkisiyle hisse senedi ile tahvil piyasasına girişler hızlanırken, Türkiye'yi merak eden yabancılardan gelen talep, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na da (TCMB) bir ilk yapma imkanı getirdi.

11 OCAK'TA NEW YORK'TA

ABD merkezli yoğun yabancı yatırımcı talebine yanıt olarak TCMB tarihte ilk kez Yatırımcı Günü düzenleyecek. TCMB, Yatırımcı Günleri'nin ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta düzenleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla buluşacağı, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacağı ve teknik soruların yanıtlanacağı toplantı, JP Morgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirilecek. Yatırımcı Günü toplantısına toplam büyüklükleri 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. Yatırımcı Günü katılımcıları arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, PIMCO, Vanguard, Blackrock, UBS ve Morgan Stanley öne çıkıyor. 2024 yılında ikinci Yatırımcı Günü'nün Türkiye'de gerçekleşmesi bekleniyor.

ERKAN SUNUM YAPACAK

11 Ocak'taki toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak. Bakan Şimşek, "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak. Toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek. Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

DÜNYA DEVLERİ TAHVİL ALIMINA BAŞLADI

DÜNYA genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar büyüklüğünde yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi. Analistler, bu hamlenin yabancının yıllar süren Türk tahvillerinden çıkışı sonrası tekrar oluşmaya başlayan güvenin önemli bir işareti olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan ABD'nin önemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk lirasında (TL) reel değer kazanç sinyali verirken, TCMB net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor. Raporda, reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle yabancı döviz girişlerinin artış eğilimine girdiği kaydedildi.

12 OCAK'TA GÖZLER MOODY'S'İN KARARINDA

PİYASALAR, cuma günü açıklanması beklenen Moody's'in Türkiye not değerlendirmesine kilitlendi. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak koruması, görünümünü ise 'pozitif'e yükseltmesi bekleniyor. Moody's, aralık ayındaki not değerlendirmesini pas geçmişti. Moody's, en son 12 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye'nin kredi notunu 'B2'den 'B3'e indirirken, 'Negatif' olan görünümü ise 'Durağan'a revize etmişti. 2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.

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