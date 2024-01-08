İşte refah payı ile kök maaş tablosu

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Ocak-Haziran dönemi için SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 15 toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekliye ek zam ve 2024 en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlanacak.

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası emekli ve memur Ocak zammı refah payı hariç kesinleşti. Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 49,25 zam aldı. Öte yandan emekliye ek zam ve SGK en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. Ocak 2024 emekli zammı düzenlemeleri bu hafta Kabine Toplantısı'nın başlıca gündemlerinden birisi olacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında toplu sözleşme nedeniyle 11-12 puanlık bir zam farkı oluştu. SSK ve Bağ-Kur'lular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademli zam formülleri masaya geldi.

Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre;

EMEKLİYE REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 BAKANLIK ÇALIŞIYOR

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 37,57 emekli kök maaş zammı alırken memur zammı yüzde 49,25 oldu. İki grup arasındaki zam farkı toplu sözleşme nedeniyle yüzde 11-12 dolaylarında oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Bu nedenle hükümet, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı gibi tüm ekonomik göstergeleri beraber değerlendirerek çalışmayı Kabine Toplantısı'na getirmeyi planlıyor. Emekliye refah payı için son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

OCAK 2024 EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomi gündeminin son 15 günü yoğun geçti. Önce asgari ücret Başkan Erdoğan'ın son dokuşu ile yüzde 49,11 zam alarak 17 bin TL'yi aştı. Asgari ücret 570 doların üzerine yükselerek döviz bazlı tüm zamanların rekorunu kırdı. Ardından emekli ve memur zammı açıklandı.

Asgari ücret zammı yüzde 49,11

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 37,57

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 49,25

SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı ile asgari ücret ve memur zammı arasında yaklaşık yüzde 11-12'lik bir zam farkı göze çarpıyor. Bu zam farkının giderilmesi konusunda çalışma yapılıyor.

KALICI ALIM GÜCÜNÜN ANAHTARI: TEK HANELİ ENFLASYON

Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zammı ile milyonların alım gücü artsa bile bunun kalıcı olması için hedefi 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi. Ekonomide para ve maliye politikalarını eş güdümlü-koordineli bir zemine oturtan Bakan Şimşek emekliler için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak.

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER 2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI'NDA

2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Kabine Toplantısı önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

Kabine Toplantısı'nın gündemi:

En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek

Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam değerlendirilecek

Maaş artışları için düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak

Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak

En düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek adım atılacak. Emekliye refah payı son kararı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI HER YIL 2 KEZ BELİRLENİYOR

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hespalanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor. Temmuz 2023'te yüzde 19,77 olarak gerçekleşen emekli zammı, yaklaşık yüzde 5 refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. Refah payı Ocak 2023 döneminde ise yüzde 15 civarında olmuştu.

SSK, BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2023 yılında kümülatif olarak yüzde 114'ün üzerinde artış kaydeden SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltildi. Bu rakam şimdi yeniden artacak. En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunulacak. En düşük emekli maaşı için 11-11 bin 500 TL rakamları masada bulunuyor.

REFAH PAYI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR Emekli kök maaş zammı yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bu orana ilaveten bir ek zam için ve en düşük emekli maaşı düzenlesi için Meclis'in onayı gerekiyor.

En düşük emekli maaşı ve refah payı için kanun teklifi hazırlanacak

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

EMEKLİYE EK ZAM, EK ÖDEME! İŞTE REFAH PAYI DAHİL KÖK MAAŞ TABLOSU

Zamlı emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yaklaşık yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor. Refah payı ile 50'lik zam oranının gerçekleşmesi ve en düşük emekli maaşının 11 bin TL olması durumunda emekli kök maaş tablosu şöyle olacak:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 1:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 2:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 3:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 4:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 5:

EMEKLİ KÖK MAAŞ VE EK ZAMLI MAAŞ TABLOSU 6:

NOT: Emekli zammı refah payı hariç yüzde 37,57 oldu. Tablolar refah payı dahil yüzde 50 emekli kök maaş zammı ve 11 bin TL en düşük emekli maaşı hesabına göre düzenlenmiştir. Nihai rakamlar kesinleşince hesaplar değişecek.

3 ÖRNEKLE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

1. Emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir vatandaş önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.

Tabloda görüldüğü üzere 'Aylık Tutarı' burada kök maaşınızı ifade ediyor. 'Ek ödeme tutarı' ise yüzde 4'lük ek ödemeyi belirtiyor.

Hemen altında görünen '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 7.500 TL'ye tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor. Tablodaki vatandaşın aldığı aylık 6/8 oranında dul ve yetim aylığı olduğu için '5510 Ek 19 Miktarı' burada maaşı 5.625 TL'ye tamamlıyor.

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

4C emekli sandığı kategorisinden emekli olan memurlar, 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı alıyor. Buna göre memur emeklisi de tüm memurlar gibi yüzde 49,25 zam alacak.

2024 Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak en düşük emekli memur maaşı 14 bin 740 lira olacak. Memurların emekli maaşları ise şöyle olacak:

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMELERİ İÇİN SON KARARI BAŞKAN ERDOĞAN VERECEK

Emekli maaşı zammı yüzde 37,57 oldu. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Memur zammı referans kabul edilirse emekliye 10-12 puanlık bir refah payı eklenmesi masada olacak.

Refah payının zam oranı şeklinde mi yoksa seyyanen zam olarak mı uygulanacağı konusu daha sonra netleşecek. Tüm hesaplar netleşince son kararı Başkan Erdoğan verecek.

OCAK 2024 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Bunun yanında memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak 2024'te alacak. Memur emeklileri ise Ocak başında maaşlarını zamsız olarak aldı. Maaş farklarını ayrıca yatacak.

4A-SSK ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklileri sigorta tahsis numarasının son hanesine göre; 17-26 Ocak tarihinde,

Bağ-Kur emeklileri ise de 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar Ocak ayının 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar Ocak ayının 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar Ocak ayının 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar Ocak ayının 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar Ocak ayının 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar Ocak ayının 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar Ocak ayının 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar Ocak ayının 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar Ocak ayının 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar Ocak ayının 26'sında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

4B-BAĞKUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar Ocak ayının 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar Ocak ayının 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar Ocak ayının 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar Ocak ayının 28'inde zamlı emekli maaşı ödemesi alacak.