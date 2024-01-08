Bu hafta kabine toplanacak mı?

Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır gerçekleştirilemiyor. Memur ve emekli zammı açıklamasının ardından ise yeni toplantıda en önemli başlık işçi ve bağkur emeklilerine verilem zam oranının güncellenmesi olacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı?

Kaynak : NTV Haber Giriş : 08 Ocak 2024 10:30, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:30

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Memur ve emekli zammının açıklanmasının ardından, emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili merak sürmeye devam ederken, gözler Kabine'ye çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? Kabine toplantısı son olarak 6 Aralık tarihinde gerçekleşti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleşen toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 3 haftadır yapılamıyor. Yeni Kabine toplantısının tarihi ise henüz belli değil. KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR? Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanacak. Emeklilere yönelik zam düzenlemesi, ekonomi ve terörle mücadele başlıkları ele alınacak. Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı. 2 zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki Kabine toplantısında, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor. Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'de ele alınacak. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığının fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de Kabine'nin gündeminde olacak.