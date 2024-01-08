Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
50.000 TL %2.69 Faiz Oranıyla!
50.000 TL %2.69 Faiz Oranıyla!
Sponsorlu İçerik
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
EYT sonrası kademeli emeklilik mi geliyor?
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm ve ulaşım iki önemli başlığımız olacak
İŞKUR, 2023'te 1 milyon 237 bin 26 kişiyi işe yerleştirdi
İŞKUR, 2023'te 1 milyon 237 bin 26 kişiyi işe yerleştirdi
Bu hafta kabine toplanacak mı?
Bu hafta kabine toplanacak mı?
2 çocuğun ölümünde belediyeler asli kusurlu: Bakanlıktan soruşturma izni verildi
2 çocuğun ölümünde belediyeler asli kusurlu: Bakanlıktan soruşturma izni verildi
Depremde kaybolan polisi arıyor
Depremde kaybolan polisi arıyor
Emekliye ek zamda EYT kaygısı
Emekliye ek zamda EYT kaygısı
GSB 1071 personel alımı son başvuru günü ne zaman?
GSB 1071 personel alımı son başvuru günü ne zaman?
Sıcaklık 10 derece birden düşüyor: Kar geliyor
Sıcaklık 10 derece birden düşüyor: Kar geliyor
İşte refah payı ile kök maaş tablosu
İşte refah payı ile kök maaş tablosu
27 ilde operasyon: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
27 ilde operasyon: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
50 trilyon $'lık fonlarla tarihi buluşma
50 trilyon $'lık fonlarla tarihi buluşma
Ankara'da 26 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ankara'da 26 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
2024 hac protokolü imzalandı
2024 hac protokolü imzalandı
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Muradına kavuşacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Muradına kavuşacak!
Valilik uyardı...Ankara'da aralıklı sağanak, sis ve pus bekleniyor
Valilik uyardı...Ankara'da aralıklı sağanak, sis ve pus bekleniyor
İstanbul'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor
Karaman - Konya - Ankara YHT hattında rekor
Karaman - Konya - Ankara YHT hattında rekor
Seçimlerde elektrik kesintisi önlemi alınacak
Seçimlerde elektrik kesintisi önlemi alınacak
Okul servislerine yüzde 60 zam talebi
Okul servislerine yüzde 60 zam talebi
AK Parti'nin adayları belli oluyor, işte 5 il için öne çıkan isimler
AK Parti'nin adayları belli oluyor, işte 5 il için öne çıkan isimler
FAST sistemi çöktü mü? Bankadan para gönderecekler için kritik saat belli oldu
FAST sistemi çöktü mü? Bankadan para gönderecekler için kritik saat belli oldu
İmamoğlu'ndan Özel'e aday baskısı, İstanbul'u paylaşamıyorlar
İmamoğlu'ndan Özel'e aday baskısı, İstanbul'u paylaşamıyorlar
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı
Çember-10 operasyonunda 4 bin 853 firari yakalandı
Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
Bursa'daki kar payı dolandırıcılığı soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kalıcı yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne kadar 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 11:14, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:13
Yazdır
Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 10 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'in kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik yazılı soru önergesine cevap verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yapılan analizler sonucunda sabit saat uygulamasına geçildiği ifade edilen cevapta, uygulamanın başlamasından önce saat 17.00'de gerçekleşen puant tüketim değerinin sabit saat uygulamasından sonra ilerleyen saatlere doğru dağıldığı ve bu suretle önemli ekonomik, çevresel fayda elde edildiği vurgulandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, soru önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Uygulamanın başladığı Ekim 2016'dan bu yana 10 milyar kWh enerji tasarrufu sağlanmış olup, bu tüketimin parasal karşılığı meskenlerde tek zamanlı tarifede 8,48 milyar lira, üç zamanlı tarifede ise 15,48 milyar liradır. Ülkemiz eğitim sisteminde tekli öğretim 09.00-15.00 saatleri arasında, ikili öğretim ise 07.00-18.30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 07.00-09.00 saatleri arasında ikili eğitime devam eden ve sabit saat uygulamasından etkilenen öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte sabit saat uygulamasına ilişkin olarak, Avrupa Parlamentosu 26 Mart 2019 tarihinde kabul edilen teklif ile üye ülkelere tek saat uygulamasına geçmeyi tavsiye etmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber