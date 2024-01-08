Adana'da tıra çarpan otomobildeki 1 polis öldü, 1 polis yaralandı

İki polis memurunun İstanbul'da görev yaptıkları ve izne gittikleri öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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