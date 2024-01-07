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Zafer Partisi yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası belirleyecek?

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Bilal Katar, Ankara'nın 25 ilçesinde de aday göstereceklerini belirterek "Teşkilatımızın olmadığı yerde bile aday göstereceğiz. Oradaki oy oranımızı, bize teveccüh edeni de bilmemiz lazım. Orada "Biz de varız" demeliyiz." ifadelerini kullandı

Haber Giriş : 07 Ocak 2024 11:00, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:41
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Zafer Partisi yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası belirleyecek?

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Av. Bilal Katar: Teşkilatımızın olmadığı yerde bile aday göstereceğiz

Zafer Gazetesinden Taylan İnan Gülkanat'ın haberine göre;

Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Avukat Bilal Katar, gazetecilerle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Katar, kahvaltı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kahvaltıda Zafer Partisi'nin Ankara İl Yönetimi de hazır bulundu.

"GAZETECİ DOĞRUYU SÖYLEDİĞİ ZAMAN TUTUKLANIYOR"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir araya geldiklerini hatırlatan Katar "Medya üzerinde bize ciddi bir ambargo var. Bu ambargoya rağmen buraya geldiğiniz için teşekkürler. Milliyetçi gazeteciler 104 gün boyunca tutuklu kaldı. Gazeteci arkadaşların nasıl zor şartlarda çalıştığını biliyoruz. Bütün ambargolara rağmen burada olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Cezaevinde gazeteci arkadaşları ziyaret ettik. Doğruları söyledikleri için tutuklandıklarını belirttiler. Gazeteci doğruyu söylediği zaman tutuklanıyor." diye konuştu.

"ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER UYUŞTURUCU BAĞIMLILARINA EĞİTİM VERECEK"

Yerel seçimlerde sığınmacı politikalarından yana tavır sergileyeceklerini belirten Katar "Genel bir politika çizdik. Ana meselemiz. "Sığınmacılar". Bununla ilgili önlemleri alacağız. Sığınmacılara ruhsat verilmemesini sağlamak istiyoruz. Bütün belediyelerimizde uyuşturucuya ilişkin ciddi önlemler alacağız. Gençlerimizin bununla ilgili bilgilendirmesini sağlayacağız. Atanamayan öğretmenleri; uyuşturucuya bulaşmış kişilere eğitim verdirterek, istihdam ettirmeyi düşünüyoruz. Uyuşturucuyla mücadele edeceğiz." sözlerini kullandı.

"SERVET AVCI "ADAY OLURSAM ZAFER PARTİSİ'NDEN OLURUM" DEDİ"

Ümit Özdağ'ın İyi Parti'ye ittifak teklifinde bulunduğunu anımsatarak İyi Parti cephesinden ittifaka herhangi bir cevap gelmediğini aktaran Katar "Ankara'da milliyetçi oy oranı yüzde 45 civarında. Milliyetçi oylar ister istemez bölünmüş durumda. Servet Avcı ile bizzat görüştüm. İyi Parti ile görüşmediğini söyledi. "Aday olursam Zafer Partisi'nden aday olacağım" dedi. Milliyetçi bir insan. Gazetelerde hala köşe yazarlığı yapıyor. Bilinen, tanınan bir isim." ifadelerine yer verdi.

"ANKARA'DA MİLLİYETÇİLER, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ALABİLİR"

Partilerin Ankara'daki milliyetçi oy potansiyelini görerek milliyetçi aday çıkarma refleksine gittiğini ifade eden Katar "Biz Zafer Partisi olarak tek başımıza aday göstereceğiz. Kararımız bu yönde. İmkansız görünen şeyler mümkün olabilir. Turgut Altınok ilk seçiminde var olan oy potansiyelinin on katı fazla oy aldı. Ankara'da milliyetçiler büyükşehir belediyesini alabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

"ANKARA'NIN 25 İLÇESİNDE MUTLAKA ADAY ÇIKARACAĞIZ.

Ankara'nın 25 ilçesinde de aday göstereceklerini vurgulayan Katar "Teşkilatımızın olmadığı yerde bile aday göstereceğiz. Örnek veriyorum: Nallıhan'da teşkilatımız yok. Burada bile aday göstereceğiz. Bunun sebebi şu: Teşkilatımız yok ama oradan da bize oy çıkıyor. Oradaki oy oranımızı, bize teveccüh edeni de bilmemiz lazım. Orada "Biz de varız" demeliyiz. O anlamda Ankara'nın 25 ilçesinde mutlaka aday çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"ZAFER PARTİSİ'NİN KEMİKLEŞMİŞ BİR OY ORANI YOK"

Anketlerde; Zafer Partisi'nin Ankara özelinde yüzde 6.5 civarında olduğunu dile getiren Katar "İnsanlar atık sığınacak liman arıyor. Ben sahada ve gelen mesajlarda oy oranımızın ciddi seviyelerde olduğunu çok rahat söyleyebilirim. İnsanların bize ilgisine baktığımızda oy oranımızın oldukça yüksek olduğunu görebiliriz." dedi

"DOĞRUYU SÖYLEDİĞİNİZ ZAMAN SUÇLU OLUYORSUNUZ"

Muhalefet partilerinin muhalefet yapamadığını savunan Katar, Zafer Partisi'ne yönelik birçok linç girişimi olduğunu belirterek "Zafer Partisi linç ediliyor. Bize ırkçı dediler, Yahudi dediler, MOSSAD dediler. Bizi çapulcu ilan ettiler. Doğruyu söylediğiniz zaman suçlu oluyorsunuz Bize iktidar ve muhalefetten gelen her tepki doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bazı düzenlere çomak sokuyor Zafer Partisi." şeklinde konuştu.

"VATANINI KORUMA İÇGÜDÜSÜYLE HAREKET EDEN PARTİ "ZAFER PARTİSİ"

Milliyetçilik tüm dünyada yükselen bir değer. Avrupa'nın birçok yerinde de üst seviyelere ulaşmış durumda. İnsanlar kendi vatanlarını, evlerini korumak istiyorlar. Başkalarının kendi evlerini talan etmelerini istemiyorlar. Türkiye'de, kendi vatanını koruma içgüdüsüyle hareket eden parti Zafer Partisi. Gençlerden, partimize yönelik inanılmaz bir teveccüh var. 18 yaş altı gençlerimiz var. Oy kullanmıyorlar. Biz onlara, ailenizden bir oy Zafer Partisi'ne kullandırın diyoruz. Bu şekilde onları da temsil etmiş olacağız. Gençler yarın Türkiye'yi yönetecek. Onların söz hakkı olması lazım." sözlerine yer verdi

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