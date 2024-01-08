MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 11:41, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:45
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.