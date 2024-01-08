Bakan Bayraktar: Enerji verimliliği uygulamaları sonuç veriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı" lansmanında konuştu.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti;

2022'de Türkiye'nin enerji yoğunluğu rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştü.

Gerekli enerji dönüşümünü gerçekleştirmek ve hedeflerimize varmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasını, nükleer enerjinin ve geçiş yakıtı olarak doğal gazın kullanılmasını, hidrokarbon kaynaklarının keşfini ve ekonomiye kazandırılmasını, enerji alt yapılarının dönüşüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güçlendirilmesini, hidrojen, kritik minareler, depolama ve dijitalleşme teknolojilerine yatırım yapılmasını, enerjinin hülasa tüm alanlarında yerli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını öncelikli konularımız olarak belirledik.

Net sıfır dönüşümünün arz tarafında destekleyicisi ve talep tarafındaki tamamlayıcısı enerji verimliliği uygulamalarıdır. Üretimi kısmadan ya da sunulan hizmet kalitesini düşürmeden fiziksel konforu ve sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden bir enerji verimliliğinin mümkün olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle 2030 yılına kadar arz güvenliğinin sağlanması, sanayicimizin rekabet gücünün artması, enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılması ve iklim değişikliği etkilerinin en aza indirilmesi için en önemli politika araçlarından birinin enerji verimliliği olacağını belirtmek istiyorum.

Enerji verimliliği uygulamaları ile enerjimizi daha verimli kullanıyoruz ve bu sayede talep artışını sınırlandırıyoruz. Enerji ihtiyacımızı daha temiz enerji kaynakları ile karşılıyor ve bu sayede emisyonlarımızı azaltarak enerji dönüşümümüzü sağlıyoruz.