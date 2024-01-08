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Kariyer Uzmanları yeni bir dernek kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapmakta olan kariyer uzmanları "Aile ve Sosyal Hizmetler Kariyer Uzmanları Derneği - ASHUD" adında bir dernek kurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 10:30, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 13:09
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Kariyer Uzmanları yeni bir dernek kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Kariyer Uzmanları'nın yardımlaşma, dayanışma ve birlikteliğinin geliştirilmesi; mesleğin kamuoyu nezdindeki önemini belirginleştirilmesi ve artırılması; üyelerin yasalardan doğan ortak hak ve menfaatlerini korunması ve geliştirilmesi; mesleki alanda bilgi birikiminin arttırılması ve üyelerin sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Kariyer Uzmanları Derneği (ASHUD) kuruldu.

Genel Kurul; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile açıldı. Divan Başkanlığı seçimi gerçekleştirildikten sonra kurucu Yönetim Kurulu adına Mehmet Fatih KILIÇ, aday Yönetim Kurulu adına ise Eyüp UYAR konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından aday Yönetim Kurulu'nun oylaması yapıldı. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçlarına göre ASHUD'da Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Eyüp UYAR, Başkan Yardımcılıklarına Çiğdem İrem KAYA ve Murat BUDANCAMANAK, Genel Sekreterliğe İsmail SAVURAN ve Saymanlığa Merve ERDOĞAN; Denetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Fatih KILIÇ, Beyza TURAN ve Onur Engin VAR getirildi.

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