Tarımda derecelendirme dönemi başladı

Böylece tarımsal teşvik ve desteklemelerde önceliğe sahip olacaklar. Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde ilave faiz indiriminden de yararlanabilecekler.

60 ve üzeri puan alan kooperatifler, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri; 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi' almaya hak kazanacak.

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