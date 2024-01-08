Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Portekizli çalıştırıcının kariyerinde kazandığı kupalar ise şöyle;

2014'ten bu yana Portekiz ve Polonya milli takımlarını çalıştıran Santos'un bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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