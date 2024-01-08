Fernando Santos'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta yeni teknik direktörü Fernando Santos'un bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp yarın Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek imza töreniyle birlikte Portekizli çalıştırıcının transferini resmiyete kavuşturacak.
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğuna Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.
2014'ten bu yana Portekiz ve Polonya milli takımlarını çalıştıran Santos'un bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılar Portekizli çalıştırıcıya yarın Tüpraş Stadı'nda bir imza töreni düzenleyerek transferi resmiyete kavuşturacak.
Portekizli çalıştırıcının kariyerinde kazandığı kupalar ise şöyle;
EURO 2016
UEFA Uluslar Ligi
1x Portekiz Ligi
2x Portekiz Kupası
2x Portekiz Süper Kupası
1x Yunanistan Kupası
Fernando Santos'un çalıştırdığı takımlarda yakaladığı maç başına puan ortalamaları şöyle;
Polonya Milli Takımı - 1.50
Portekiz Milli Takımı - 2.06
Yunanistan Milli Takımı - 1.92
PAOK - 1.75
Benfica - 2.02
AEK - 1.94 & 2.32
Sporting - 2.11
Panathinaikos - 2.00
Porto - 2.03
Estrela - 1.13