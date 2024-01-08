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Erzurum'da trafik kurallarına uymayan 2 bin 412 sürücüye ceza

Erzurum'da bir haftada polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 2 bin 412 sürücüye ceza kesildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 14:15, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:09
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Erzurum'da trafik kurallarına uymayan 2 bin 412 sürücüye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 1-7 Ocak'ta il genelinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetimlerde, 187 emniyet kemeri, 375 hatalı park, 696 hız, 466 ışık, 6 şerit ihlali yapan ve 8 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.

Denetimlerde, 4 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, muayenesiz 116 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 96 sürücüye seyir halindeyken telefon, 27 sürücüye de ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 431 sürücüye ise Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarda, 2 bin 412 sürücüye trafik kurallarına uymamaktan ceza kesti.

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