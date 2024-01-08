Eski muhtar katil oldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sırasında karı-kocayı silahla vurdu. Vurulan çiftten Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 14:21, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:22
İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde eski muhtar olan Ş.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen Dolma ve karısı ile tartıştı.
Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.D., yanında bulunan silahla karı-kocaya ateş açtı.
Kurşun yağmuruna tutulan çiften Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybederken, karısı ise elinden vuruldu.
Eski muhtar Ş.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.