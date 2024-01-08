Eski muhtar katil oldu

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde eski muhtar olan Ş.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen Dolma ve karısı ile tartıştı.

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