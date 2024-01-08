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TCMB Başkanı Erkan uluslararası yatırımcılarla buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günü"nün ilkini 11 Ocak Perşembe günü New York'ta gerçekleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 14:32, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:33
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TCMB Başkanı Erkan uluslararası yatırımcılarla buluşacak

TCMB, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 700'lü seviyelerden 300 baz puana gerilemesi ve bir süre önce 145 milyar doları aşarak rekor seviyeye yükselen rezervler başta olmak üzere birçok finansal göstergeye yansıyan yoğun yatırımcı talebine yanıt olarak, Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan liderliğinde "Yatırımcı Günü" düzenliyor.

İlk "Yatırımcı Günü"nün adresi ise birçok uluslararası finansal kuruluşa ev sahipliği yapan New York olacak.

11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının duyurusu, davetlilere, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla yapıldı.

Para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık konularında sunumlar gerçekleştirilecek

Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak.

TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Büyüklüğü 50 trilyon doları bulan yatırım fonlarının yöneticilerinin katılımı bekleniyor

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.

New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.

"Yatırımcı Günü" geniş kapsamlı bir formatla TCMB tarihinde ilk kez düzenleniyor"

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu kapsamında Banka'nın açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte olan yatırımcı toplantıları, geçmişten bu yana yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli olarak sürdürülürken, "Yatırımcı Günü" daha geniş kapsamlı bir formatla TCMB tarihinde ilk kez düzenlenecek.

"Yatırımcı Günü"nün ikincisinin bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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