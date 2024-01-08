Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 15:02, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:04
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle oluşan duman geniş bir alandan görülebiliyor.
Daha önce de yangın çıkmıştı
Öte yandan aynı tesiste 22 Haziran 2023'te de yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.