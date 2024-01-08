Karabük'te kapanan demir yolunu kullanacak yolcular servislerle taşınacak

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Zonguldak-Karabük arasında seyir halindeki yük treninin, Yenice-Karabük arasında kayaların demir yolu hattına düşmesi sonucu kaza yaparak raydan çıkmasıyla hattın geçici olarak trafiğe kapatıldığı anımsatıldı.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Demir yolu hattı tekrar trafiğe açılıncaya kadar yolcular Karabük-Yenice (Balıkısık) tren istasyonları arasında servislerle taşınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

VİNÇLE RAYA OTURTULACAK

Yük treni, başka bir tren ile çekilerek tekrar demir yoluna indirildi. Lokomotifin vinçle raya oturtulacağı ve yürüyen aksamında sorun olmadığı belirtildi.

Demir yolunu kapatan heyelan da temizlendikten sonra lokomotif, Karabük'e getirilecek.