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Uzmanı açıkladı: Yurt genelinde hafta boyunca yağış görülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, "Bütün hafta boyunca yurdumuz yağışlı sistemin etkisinde kalacak ama daha çok Doğu Anadolu'da uzun süreli kalmasını bekliyoruz. Yurdun batı kesimlerinde sadece 2 gün etkili olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 16:05, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:15
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, Meteoroloji'nin haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin yağışlı sistemin etkisi altında olduğuna işaret eden Şahbaz, bu hafta yurdun neredeyse tamamında yağış görüleceğini söyledi.

Yağışların genelinin sağanak şeklinde olacağını tahmin ettiklerini aktaran Şahbaz, iç kesimlerin yüksek kısımlarında karla karışık yağmurun görüleceğini bildirdi.

Çarşamba gününden itibaren yağışların etkisini azaltacağını ancak alanını genişleteceğini, Trakya'nın batısı hariç neredeyse yurdun tamamında havanın yağışlı olacağını dile getiren Şahbaz, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü iç kesimlerde ise soğumaya bağlı olarak sağanak, karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşecek. Perşembe günü yurdun doğu kesimleri yağış almaya devam ederken batı kesimlerde yağışlı hava etkisini kaybedecek, parçalı bulutlu hava hakim olacak. Perşembe günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Akdeniz bölgesinin doğusunda yağışlar devam edecek.

Cuma ve cumartesi günleri Karadeniz'e kıyısı olan kesimler ve Marmara'nın doğusunda yağış bekliyoruz. Yağışlar genel olarak Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde cuma gününden itibaren ise Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bütün hafta boyunca yurdumuz yağışlı sistemin etkisinde kalacak ama daha çok Doğu Anadolu'da uzun süreli kalmasını bekliyoruz. Yurdun batı kesimlerinde sadece 2 gün etkili olacak."

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığın bugünden itibaren hissedilebilir derecede azalmasını ve mevsim normallerinin altına düşmesini beklediklerini belirten Şahbaz, "Öngörülerimize göre yurdun iç kesimlerinde kar yağışı var ama özellikle büyükşehirlerde herhangi bir kar yağışı beklemiyoruz." dedi.

- Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu

Ankara'da yarın ve çarşamba günü sağanak görüleceğini belirten Şahbaz, "Salı günü yağmurlu, çarşamba günü karla karışık yağmurlu hava bekliyoruz. Şehrin yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde kar yağışı görülecek. Ancak perşembe günü yağış beklentimiz yok." dedi.

İstanbul'da yarın ve çarşamba günü sağanağın etkili olacağını bildiren Şahbaz, özellikle çarşamba günü Çatalca gibi yüksek kesimlerde karla karışık sağanak görülebileceğini ancak bunun hayatı olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

İzmir'de de yarın ve çarşamba günü sağanak görüleceğini dile getiren Şahbaz, "Yağışlar salı günü gök gürültülü ve yerel kuvvetli olabilirken çarşamba günü sağanak olacak. Perşembe günü İzmir'de yağış beklentimiz yok." dedi.

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