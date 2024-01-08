Quantum enerjili sıvı sayesinde vücut ağrılarının son bulması hedefleniyor

Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi yerleşkesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezinde (SBÜ TEKMER) faaliyet gösteren Quantum Group Enerji Sağlık Grubu, Anadolu topraklarında yüz yıllardır akan ve kadim olarak nitelendirilen suların atom alt parçacıklarını harekete geçirerek 'Quantum Enerjılı Sıvı' elde etmeyi başardı. Yüzde yüz yerli olan cihazda yapılan işlemler sonucu elde edilen sıvı, bel, diz ve boyun ağrısında kullanılan tedavilere destek sunmayı amaçlıyor. Taşınabilir aparat yardımı sayesinde vücutta kolayca taşınabilen sıvı, vücut frekansını yükselterek uyku problemleri ve strese yönelik düzenlemelere de destek oluyor.

"Vücudumuzda taşımamız yeterli oluyor"

Quantum Group Enerji Sağlık Grubu olarak içerisinde Quantum Enerjili Sıvı barındıran bel korseleri, dizlik, dirsek ürettiklerini ifade eden Fizyoterapist Sena Nur Tuztaş, insan sağlığını geliştirme ve iyileştirmeye yönelik destek sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Anadolu'nun kadim sularından yararlanılarak, firmada atom altı parçacıkları ayrılarak yüksek ve çeşitli frekanslı sıvılar elde ediliyor. Bu sıvılar yeme içme veya cilt teması bulunma gerektirmeden bir aparatın içerisinde vücudumuzda taşımamız yeterli oluyor" dedi.

"Ruhsal dengeyi sağlamayı, stresi azaltmayı ve uyku kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz"

Sıvının bel, diz ve boyun ağrılarını azaltmayı amaçladığını belirten Tuztaş, "Bunun dışında ruhsal dengeyi sağlamayı, stresi azaltmayı ve uyku kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ürünlerimizi ısı, ışık ve yüksek teknoloji kullanarak, sıvıların içerisindeki frekansları yükselterek ağrılı bölgelerdeki düşük frekanslı bölgelere yerleştirip oraların yenilenmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Vücutta bulunan her organın, sistemin ve hücrenin bir frekansı olduğunu ifade eden Tuztaş, "Hastalık dediğimiz ağrılı bölgelerde bu frekanslar düşüktür. Ürünlerimizin hedefleri ise bu düşük frekanslı bölgelerde frekansı artırarak yenilenmeyi hızlandırmak" dedi.