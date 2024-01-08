Koronavirüse yakalanan Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Gaziantep FK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Kulüpten yapılan açıklamada Sumudica'nın artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alındığı, tedavisinin hastanede sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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