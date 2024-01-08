'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs temizlik görevlisidir."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 18:00, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 18:03
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs temizlik görevlisidir."