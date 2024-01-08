'Yabancı uyruklu doktor, Mossad operasyonunda tutuklandı' iddiası yalanlandı

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Mossad ajanlarına karşı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahıslar arasında iddia edildiği gibi yabancı uyruklu doktor yoktur. Doktor olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs temizlik görevlisidir."

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