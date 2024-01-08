Mısır yığınının altında kalan işçi hayatını kaybetti
Bolu'da yem fabrikası deposunda, mısır yığınının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 18:26, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 20:35
Yukarı Soku Mahallesi'ndeki beyaz et üreticisi firmaya ait yem fabrikasının deposunda çalışan Melih Akkaya'nın (43) üzerine, çalıştığı sırada tonlarca ağırlıktaki mısır yığını döküldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makineleriyle depoda bulunan tane mısırları boşaltmaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu Akkaya'ya ulaşıldı.
Sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.