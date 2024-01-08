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Ali Erbaş: Hac kontenjanın artırılması talebinde bulunduk

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kotasının İslam ülkelerinin nüfusuna göre güncellenmesini ve özellikle Türkiye'nin 83 bin 430 olarak belirlenen kontenjanının artırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 18:38, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 19:18
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı Hac Organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'da bulunan Erbaş, Mekke'de yaptığı açıklamada, Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ile dün Cidde'de imzaladıkları protokolün hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Erbaş, hac ve umre organizasyonunun, kapsamlı planlama, büyük tecrübe ve özverili çalışma gerektirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler, hac ve umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye sahibiz. Hem ülkemizde hem de kutsal beldelerde güçlü bir organizasyon ağımız var. Bununla birlikte hacılarımıza ve umrecilerimize daha iyi hizmet verebilmek için kendimizi her yıl yenilemenin, hizmet imkanlarımızı daha da geliştirmenin gayreti içerisindeyiz."

Hac organizasyonunun başarıya ulaşmasında, ülkeler arasındaki koordinasyonun önemli payı olduğunu vurgulayan Başkan Erbaş, "Bu anlamda ülkemiz ile Suudi Arabistan'ın kurumları arasındaki doğru, sağlıklı ve güçlü iletişimin varlığı memnuniyet vericidir. Gerçekleştirdiğimiz bütün toplantılarda iki ülke arasındaki bu tarihi bağın ve güçlü iletişimin yansımalarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kontenjanın artırılması talebinde bulunduk"

Erbaş, Bakan Tevfik er-Rabia ile görüşmede, geçen yılki hac organizasyonunu değerlendirdiklerini, Şevval ayından bu yana devam eden umre organizasyonlarını ve 2024 Yılı Hac Organizasyonu hazırlıklarını da müzakere ettiklerini aktardı.

Görüşmede ayrıca, hac kotasının İslam ülkelerinin nüfusuna göre güncellenmesini ve özellikle Türkiye'nin 83 bin 430 olarak belirlenen kontenjanının artırılmasını talep ettiklerini aktaran Erbaş, 2024 haccı için kesin kayıt hakkı elde edenlerin işlemlerinin devam ettiğini hatırlattı.

Diyanet İşleri Başkan Erbaş, "Vatandaşlarımız kayıtlarını e-Devlet üzerinden kendileri yapabildikleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonunu tercih edenler müftülüklerimiz aracılığıyla, acente organizasyonunu tercih edenler de Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşmesi bulunan herhangi bir şirkete gidip kayıtlarını yaptırabilmektedirler." ifadesini kullandı.

- "Kayıt işlemleri tamamlanan hacı adaylarının eğitimine başlanacak"

Hac yolculuğunu bir eğitim ve irşat fırsatı olarak gördüklerini söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ibadetlerini hakkıyla yerine getirebilmeleri ve bu fırsatı en ideal şekilde değerlendirebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Hac organizasyonunda görev alacak din görevlilerinin ve kadın irşat görevlilerinin belirlenmesi için personel sınavlarını tamamladık. Rahman'ın misafirlerine en iyi hizmeti sunabilmek için organizasyonda görev alacak personelimize yönelik eğitimler yapacağız. Hacılarımıza sağlık hizmeti sunacak personelin ve destek hizmetlerini gerçekleştirecek görevlilerin tespit edilme süreci de devam etmektedir. İnşallah, personel sınavları ve eğitimlerinin ardından, kayıt işlemleri tamamlanan hacı adaylarımızın eğitimlerine başlanacaktır.

Bu kapsamda, hem görevli personelimize hem de hacı adaylarımıza dağıtılacak kitap ve materyallerin basımı tamamlanarak hazır hale getirilmiştir. Aynı zamanda dijital olarak hazırladığımız eğitici videolar ve animasyonlar, hacı adaylarımızın eğitimlerine ciddi destek olacaktır."

Alanında uzman tecrübeli hocalar tarafından verilecek eğitimlerin, hac ibadetiyle ilgili teorik bilginin yanı sıra haccın farz, vacip, sünnet ve adabına dair uygulamaları da içerdiğini belirten Erbaş, "Yüz yüze gerçekleştirilecek olan hac eğitimleri, başkanlığımızın ve il müftülüklerimizin çevrim içi toplantılarıyla da güçlendirilecektir." ifadesini kullandı.

Hacı adaylarının eğitimlerini son derece önemsediklerini vurgulayan Erbaş, "Zira ömürde bir defa yapılan bu eşsiz ibadeti hakkıyla ifa edebilmek için bütün boyutlarıyla öğrenmek, anlamak ve hissetmek gerekmektedir. Bu bakımdan gerek hacı adaylarımızın gerekse onlara hizmet edecek personelimizin, gerçekleştireceğimiz eğitimlerden azami derecede istifade etmelerini tavsiye ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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