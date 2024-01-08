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16 yıldır çalıştığı kuyumcudan 20 milyonluk vurgun yaptı

Malatya'da 16 yıldır çalıştığı kuyumcudan piyasaya değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 10 kilogram altın çalan zanlı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2024 19:05, Son Güncelleme : 08 Ocak 2024 19:07
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16 yıldır çalıştığı kuyumcudan 20 milyonluk vurgun yaptı

Malatya kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen olayda işletme sahibi, 16 yıldır yanında çalışan İ.A.'nın bir süredir hesaplarda usulsüzlük yaparak yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 9 kilo 800 gram altını çaldığını belirterek, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri İ.A.'yı gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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