16 yıldır çalıştığı kuyumcudan 20 milyonluk vurgun yaptı

Malatya kent merkezinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana gelen olayda işletme sahibi, 16 yıldır yanında çalışan İ.A.'nın bir süredir hesaplarda usulsüzlük yaparak yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 9 kilo 800 gram altını çaldığını belirterek, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri İ.A.'yı gözaltına aldı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.